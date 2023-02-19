回應申訴署指阻街執法不嚴　卓永興稱屬上屆政府情況　已持續改善

【有線新聞】申訴專員公署早前調查發現，政府處理阻街執法不嚴，署理政務司司長卓永興指，報告是針對上屆政府的情況，本屆政府上任後已持續改善。

署理政務司司長卓永興：「地區事項工作統籌組在清潔及阻街方面做了很多工夫，情況大家都見到，都有頗明顯的改善，食環署在這方面都全面配合，我相信日後在街道清潔或街道管理，包括阻街問題，應會得到持續改善。」