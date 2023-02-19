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觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
i-Cable
2023年02月19日
【有線新聞】觀塘有女童由大廈單位墮下，送院後不治。
女童送去伊利沙伯醫院搶救，最終不治，遺體送往殮房。現場是協和街301號華峰園，傍晚6時許，保安員發現女童由高處墮下，重傷昏迷。警方相信出事單位無安裝窗花，估計女童爬高意外由單位墮下死亡。
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