觀塘華峰園三歲女童墮樓　送院不治　單位疑無裝窗花

【有線新聞】觀塘有女童由大廈單位墮下，送院後不治。

女童送去伊利沙伯醫院搶救，最終不治，遺體送往殮房。現場是協和街301號華峰園，傍晚6時許，保安員發現女童由高處墮下，重傷昏迷。警方相信出事單位無安裝窗花，估計女童爬高意外由單位墮下死亡。