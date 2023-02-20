i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
大圍兩男涉藏毒被捕 檢約六千元毒品
i-Cable
2023年02月20日
【有線新聞】警方在大圍拘捕兩名男子，涉嫌藏毒，檢獲市值約6,000元毒品。
其中一名男子鎖上手銬，另一名男子在警車內協助調查。昨晚11時許，警員在美林邨美楓樓對開截停一輛可疑私家車，在車內檢獲約4克懷疑霹靂可卡因，兩名男子涉嫌藏毒及無牌駕駛被捕。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
一線搜查｜電話卡實名制死線到 18間郵局支援站延服務時間 太空卡登記文件、步驟一文看
生活
有線生活
今天
推薦閱讀
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
今天
上環城巴撞七人車後疑不顧而去 四人輕傷送院
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
台灣自由行必知9條Q&A 港人入境要針卡、PCR？需要戴口罩？珍珠奶茶膠杯拜拜？
旅遊
生活
有線生活
2023年02月14日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日