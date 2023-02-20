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大圍兩男涉藏毒被捕　檢約六千元毒品

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】警方在大圍拘捕兩名男子，涉嫌藏毒，檢獲市值約6,000元毒品。
其中一名男子鎖上手銬，另一名男子在警車內協助調查。昨晚11時許，警員在美林邨美楓樓對開截停一輛可疑私家車，在車內檢獲約4克懷疑霹靂可卡因，兩名男子涉嫌藏毒及無牌駕駛被捕。
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