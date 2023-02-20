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塌手術燈︳醫管局：基座6口螺絲全斷裂　12支同款燈有螺絲鬆脫、已即時停用

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】聯合醫院有手術燈掉下。醫管局說連接基座的6口螺絲都斷裂，會循手術燈用料及維修等方向調查，而初步檢查其他醫院同款手術燈，發現多12支有螺絲問題，已即時停用。
手術燈掉下，支架壓在手術床上，電線還連接著天花。醫管局說手術燈重百多磅，有顯示屏等設備外掛，連接天花基座有6口螺絲，全部都斷裂。
醫管局高級行政經理（工程）源柏樑：「我們見到（螺絲）有些鬆脫狀況，（螺絲）鬆脫令到受壓，可能有破損，形成手術燈掉下來。（手術燈）基本簡單結構，有基座安裝天花及收藏在石屎內，基座連接支架，支架上有螺絲。手術燈非常重要，不時因手術情況而移動，因為它移動時，螺絲應該是收緊，收緊才能受力，如果鬆脫令有地方受壓，在這樣的螺絲情況下，就有機會斷裂。」
涉事手術燈已用11至12年，去年底定期檢查過，無發現異常。同款手術燈在其他醫院共29間手術室都有使用，醫管局經檢查發現，多12支手術燈有同樣問題，已即時停用，當中聯合醫院涉及5支，其餘來自不同聯網。
源柏樑：「我們看過，29支當中有12支有螺絲鬆脫，我們已經即時停用，我們會更換螺絲才使用，我們都需要把螺絲給專家檢查，螺絲鬆脫不一定有事。」他說約有200支手術燈來自同一設備供應商，涉及不同型號，基於安全考慮都會一併檢查，預計數日內完成。
機電工程署應醫管局要求，即時協助並提供專業意見，而醫管局初步相信事故可能涉及手術燈的螺絲狀態，署方會積極協助醫管局繼續調查。
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