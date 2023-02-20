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日日有頭條：05年人造衛星定位儀助尋失蹤者

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】思齊，你經常去行山，有沒有試過迷路？迷路就沒有試過，不過走錯路已很害怕 ，有團體曾製作人造衛星定位儀，希望幫助行山人士，用家感覺如何呢？
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