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巴西東南部暴雨成災致山泥傾瀉多人喪生

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  • 2023年02月20日
巴西東南部暴雨成災致山泥傾瀉多人喪生

【有線新聞】巴西東南部沿岸地區暴雨成災，多處水浸及山泥傾瀉，至少36人死亡，逾500人流離失所。

聖保羅州多個地方，暴雨過後山泥傾瀉，有汽車翻側、房屋被沖毀。當地一日內錄得逾600毫米降雨量，預料沿岸地區未來數日天氣繼續惡劣，加上多條道路中斷，加劇災後救援難度。聖保羅州最少5個城市，進入公共災難狀態。
近日正值年度盛事巴西狂歡節，部分遊客因道路中斷被困。災情最嚴重的兩個城市取消慶祝活動，總統盧拉計劃今日視察災區。
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