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初選案｜控方播放新界西論壇片段作「共謀舉證」　官指均已認罪　最終中止播放

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權續審。
控方證人區諾軒由囚車押送到法院。控方原定播放新界西初選論壇，遭法官陳慶偉及李運騰質疑用意，控方回應是作為「共謀者原則」舉證一部分。法官認為該區初選參選人已全部認罪，除非辯方堅持，否則毋須播片。
另外何桂藍代表大律師再度要求控方具體指出，準備依賴片段哪些證供作出指控，控方回應毋須在舉證階段處理。法官李運騰認為辯方要知道控方立場才可決定是否作供或傳召證人，法官陳慶偉亦要求控方指出「串謀」具體是哪個時間開始。控方最終說於辯方開始盤問證人前會交代。
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