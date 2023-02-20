易通行｜運輸署今增兩服務站助的士申請　有司機指辦理過程簡單

【有線新聞】不停車繳費服務「易通行」，延遲到5月在青沙管制區實施。運輸署今日起增設兩個服務站，為未登記的的士辦理申請。

其中一個服務站位於上環林士街政府停車場，早上來登記的人不多，只需要五分鐘就完成手續，可以一次過在服務站申請車輛貼和司機卡。有司機來碰運氣才發現要事先預約，由職員協助預約下星期再來登記。

的士司機周先生：「（為甚麼不經網上申請？）不懂啊，我連電腦都無。經過飲茶便來這裡看看，不特別麻煩。」

的士司機梁先生：「那些程序都比較麻煩，所以來找人幫忙。（你已經事先預約？）事先預約的、星期六預約了。（辦理時間多長？過程簡單嗎？）很簡單、很簡單，大約五分鐘左右。」