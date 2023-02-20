有反修例被捕者入境內地被拒　保安局收20宗求助：沒交任何資料予內地執法單位

【有線新聞】有報道指多名在反修例事件中被捕的市民入境內地時，被註銷或沒收回鄉證，保安局說收到約20宗求助。

保安局重申，香港警方沒有將任何被捕人士的資料交給內地的執法單位，目前收到約20個關於申請回鄉證的查詢或求助，轉交相關部門或機構跟進。