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中國男籃抵港　備戰世界盃外圍賽

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】籃球世界盃亞大區外圍賽，國家隊球員抵港。
準備迎戰哈薩克及伊朗，中國籃協主席姚明帶領下，國家隊由上海抵港，周琦、王哲林、郭艾倫等都在陣。
早前受到內地防疫條例限制，已提前晉級世界盃的中國，選擇以香港的荃灣體育館為主場，出戰餘下兩場外圍賽，先於周四對哈薩克，周日鬥伊朗。
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