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29er帆船亞錦賽　港隊包辦三甲

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】香港帆船賽週結束，首屆的29er型帆船亞錦賽，港隊包辦三甲。
在淺水灣、深水灣、赤柱及螺洲舉行，首兩日風力和緩，風向搖擺不定，之後兩日風力轉弱，多個賽區更處於無風狀態，賽會宣布取消餘下兩場賽事，直接計算總成績。
港隊大豐收，麥曉彤夥拍寶臣奪金，同時在女子組封后，羅子豐及林啟朗奪銀，馮俊豪首次跟汀基文斯合作，就取得銅牌。
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