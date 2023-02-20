活力午餐｜停供餐兩天　家長學生合力煮200飯盒　校長：家校合作化解危機

【有線新聞】有學校因為「活力午餐」暫停供應膳食，組織家長及學生自行在校內煮食。

煎雞排、烚翠玉瓜，「活力午餐」暫停這兩天飯盒供應，十多名家長與學生「落手落腳」準備逾200個飯盒。

學生家長賴太：「開始時都有點『雞手鴨腳』，因為始終害怕，雖然我們是家庭主婦，有煮過飯，但這麼多人，差不多接近200人，我們未試過，但我們作為媽媽都希望小朋友有一餐溫暖、安心的飯可以吃。」

學生張竣熹：「認為自己煮的飯比較美味，其實都是煎雞扒和切東西。煮飯好玩，我想多點煮飯和幫媽媽減輕負擔。」

校長認為是一個不錯的體驗，校長陳奕鑫：「透過這次危機，由『家校合作』解決，讓學生看見校長、校監、校董會、學生、家長如何共同解決問題，比起只是給飯他們更理想。」

低年級的飯盒由老師送上班房，而高年級就親自到操場，由學生及家長幫手盛飯，再回班房用膳。「愛心飯盒」明日繼續供應，有學生說飯商之後恢復供應都會特別留意。學生Carina：「之前我食麵的時候，有一半是熟的，有一半是沒熟的，我有告訴班主任的，老師拍了照片，然後我挑走那些（沒熟的）沒有吃。」

今次全港約200間中小學受影響，「活力午餐」所屬的大家樂集團會退還餐費，並額外補償兩日飯餐。