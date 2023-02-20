日本著名漫畫家松本零士逝世享年85歲

【有線新聞】日本著名漫畫家、創作《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》等經典作品的松本零士逝世，終年85歲。

松本零士上周一因急性心臟衰竭，在東京一間醫院病逝。他生前創作不少以宇宙為題材的漫畫，大受歡迎。其中的《宇宙戰艦大和號》被視為日本國民經典漫畫。

松本零士的工作室在社交媒體公布這位漫畫大師的死訊，指松本零士的喪禮，已於妻子和親友陪伴下完成，感謝讀者和觀眾一直以來的支持。