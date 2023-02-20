北韓稱向東部海域發射兩枚超大型火箭炮

【有線新聞】北韓稱早上向東部海域發射兩枚超大型火箭炮，回應美韓前一日聯合空中軍演。日本及南韓就指北韓發射短程彈道導彈，日本提出嚴正抗議。

朝中社報道，北韓遠程砲兵部隊周一早上7時，出動新型600毫米口徑火箭炮作射擊訓練，向東部海域發射兩枚火箭彈，目標分別距離發射點395和337公里，回應美韓前一天聯合空中軍演。北韓罕有地在發射約一個多小時後報道消息，又指這款火箭彈四枚就足以將敵人機場夷為平地。

日本及南韓指，北韓發射兩枚短程彈道導彈。南韓聯合參謀本部稱，導彈由平安南道肅川郡發射。日本防衛省指，導彈最高高度分別約50及100公里，飛行約400及350公里，相信均落在日本專屬經濟區外。日本通過駐北京大使館，向北韓提出嚴正抗議。