北韓稱向東部海域發射兩枚超大型火箭炮
【有線新聞】北韓稱早上向東部海域發射兩枚超大型火箭炮，回應美韓前一日聯合空中軍演。日本及南韓就指北韓發射短程彈道導彈，日本提出嚴正抗議。
朝中社報道，北韓遠程砲兵部隊周一早上7時，出動新型600毫米口徑火箭炮作射擊訓練，向東部海域發射兩枚火箭彈，目標分別距離發射點395和337公里，回應美韓前一天聯合空中軍演。北韓罕有地在發射約一個多小時後報道消息，又指這款火箭彈四枚就足以將敵人機場夷為平地。
日本及南韓指，北韓發射兩枚短程彈道導彈。南韓聯合參謀本部稱，導彈由平安南道肅川郡發射。日本防衛省指，導彈最高高度分別約50及100公里，飛行約400及350公里，相信均落在日本專屬經濟區外。日本通過駐北京大使館，向北韓提出嚴正抗議。
朝中社又報道領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正，連續第二日講話，稱留意到美軍近期於朝鮮半島地區戰略打擊活動愈趨頻繁。平壤正研究對其國家安全的影響，一旦認為可能引起憂慮，必會採取相應回應，警告把太平洋作為靶場的頻率，取決於美軍行動性質。金與正又反駁南韓軍事專家質疑北韓上周六的突擊發射訓練，由下令到發射相隔9小時。她解釋是涉及安全措施和天氣條件，強調北韓擁有令人滿意的軍事技術和能力，反指南韓聲稱監視動向，卻連偵察機也沒有出動。