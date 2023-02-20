黎智英入稟高院　促宣布釋法不影響其聘任海外律師　並向特首申證明書

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英入稟要求法庭宣布人大釋法不影響他聘任海外律師。

黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪名，原定去年12月開審，他聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司不服、上訴亦失敗。及後特區政府提請人大釋法，人大指不具有香港全面執業資格的海外律師可否在國安法案件中擔任辯護人，屬於國安法47條的認定問題，應當取得行政長官發出的證明書。

黎智英入稟高等法院，要求法庭宣布人大釋法不影響他聘用Tim Owen，或要求法庭就他能否聘用Tim Owen或其他海外大律師代表抗辯向特首申請證明書。