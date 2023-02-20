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特首政策組每年開支預算約1.3億　議員關注如何評估成效　黃元山：難以量化

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】特首政策組每年開支預算約1億3,000萬元，用於人手、研究和籌辦活動等，多位議員關注如何評估工作成效，組長黃元山說難以量化。
特首政策組組長黃元山：「由於我們的定位是一個內部研究的機構，希望能夠就住四個相關範疇為特首提供更多、在政策考慮過程中提供更多觀點和政策研究基礎，所以工作難以公開地量化。每個政策局在特首帶領下，相信他決定哪些政策推進或不推進，自然同天時地利人和或整體形勢相關。」
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