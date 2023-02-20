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李家超禮賓府宴請特區救援隊 讚揚為香港驕傲、一國兩制生動演繹
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2023年02月20日
【有線新聞】行政長官李家超在禮賓府宴請早前到土耳其的救援隊。
救援隊成員中午抵達禮賓府，政務司副司長卓永興、消防處處長楊恩健、入境處處長區嘉宏等在場。現場展示救援隊在災區使用的救災工具，李家超讚揚他們勇於擔當、體現人道主義精神，是香港的驕傲。
李家超：「這次是香港特區政府首次參與於海外救援任務，你們與國家救援隊攜手合作、真誠相待、無分彼此，是一國兩制成功實踐的生動演繹，是特區政府為國家對外事務作出貢獻，邁出意義深遠的步伐。」
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