返回
按輸入鍵開始搜尋

梁振英：與大灣區合作需策略　指港經濟體相對小　要留意帶來衝擊

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】全國政協副主席梁振英說香港作為相對小的經濟體，與大灣區合作要有策略，令粵港得益，同時留意帶來的衝擊。
梁振英：「我們同時需要留意產生的影響。香港成為大灣區一部分，進入及參與這個巨大快速成長及開放的鄰居。海洋公園掙扎求存，當新競爭者長隆橫琴水上樂園幾年前開幕，海洋公園面對的困難與管理層改變沒有太大關係，而是競爭環境的改變，出現了其他巨大競爭者。」
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪　警兩周仍未行動　狗主哭訴：你俾返隻狗我
2023年02月13日