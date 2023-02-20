梁振英：與大灣區合作需策略　指港經濟體相對小　要留意帶來衝擊

【有線新聞】全國政協副主席梁振英說香港作為相對小的經濟體，與大灣區合作要有策略，令粵港得益，同時留意帶來的衝擊。

梁振英：「我們同時需要留意產生的影響。香港成為大灣區一部分，進入及參與這個巨大快速成長及開放的鄰居。海洋公園掙扎求存，當新競爭者長隆橫琴水上樂園幾年前開幕，海洋公園面對的困難與管理層改變沒有太大關係，而是競爭環境的改變，出現了其他巨大競爭者。」