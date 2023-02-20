區議會選舉｜譚耀宗：可增間選及委任議席　稱中央很關心　料很快有定論

【有線新聞】政府正檢討未來區議會的組成，全國人大常委譚耀宗說可以考慮增加間選及委任議席，比例應該交給當局研究。

譚耀宗：「除了選舉產生以外，其他無論委任、或者間選我覺得都可以，不同形式可以互為補充。這個問題相信很快有定論，中央很關心，特區政府又積極進行中。（記者：擔不擔心被指削弱民意授權？）不會。選出來固然有其好處，其他方式亦可代表社會不同階層，發揮地區工作的作用。」