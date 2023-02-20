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人大釋法｜政府提法律執業修例 杜淦堃認同不「一刀切」禁海外律師
i-Cable
2023年02月20日
【有線新聞】大律師公會主席杜淦堃認同政府不「一刀切」的做法，認為跟公會想法一致。
杜淦堃：「對於他們不一刀切禁止海外大律師參與國家安全有關案件，這方面我們很高興，他們和我們想法一致。我們現在未看見條例草案是怎樣，那裏也有空間思考一下。我們都是剛剛收到建議內容，公會研究中，我們適時會作出回應，尤其是下星期一立法會會有討論，屆時我們會有充分回應。」
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