塌手術燈︳盧寵茂：絕對不能接受　要求醫管局全面檢討

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂發聲明形容手術燈掉下事故非常嚴重，絕對不能接受。

他已責成醫管局嚴肅跟進及徹查，檢視器材設計、物料和維修保養等問題，妥善處理後續工作，包括立即檢查所有懸掛設備，確保病人和員工安全；同時要求醫管局全面檢討處理類似事件的機制，向他提交檢討報告及改善建議。