活力午餐｜擬周三恢復供應　向個別中學提出不續約　食環檢廠房樣本全合格

【有線新聞】學校飯盒供應商「活力午餐」涉及多宗懷疑食物中毒個案，食環署在廠房抽取的環境及食物樣本全部合格。

衞生署說至今有兩間學校共4名學生懷疑食物中毒。食環署上周巡查「活力午餐」四個廠房，檢取11個食物樣本，化驗有沒有含致病菌及是否煮熟，連同25個環境樣本，全部合格；已要求「活力午餐」日內提交書面報告，如發現有違規會嚴肅處理。

「活力午餐」說正準備周三恢復飯盒供應，全日復課後飯盒需求增加三、四倍，考慮到人力及產能負荷後，決定不與個別中學續約，已根據合約知會學校。