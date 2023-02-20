土敘大地震｜救援隊憶述經歷　回應升旗「做騷」批評　強調當時未有任務

【有線新聞】特區救援隊早前在土耳其災區救出4名生還者，隊員憶述搜救經歷，說自己不是英雄、只是盡本分救人。

特區救援隊本月10日抵達重災區哈塔伊省，出動無人機、生命探測儀等工具，還有兩隻搜救犬。他們第二日在一個住宅區搜索期間聽到附近有人求助，懷疑有生還者被困，馬上跑到現場開闢通道進入瓦礫下。

消防處署理消防隊目梁志宏：「我看到被困者，發現他還有微弱氣息，而且沒有被重物壓着。運用救護使用的脊椎板，然後我慢慢將被困人士移上脊椎板，洞口外有其他隊員一同協助，慢慢安全地將第一名生還者從瓦礫下救出。」救援隊之後在同一地點救出第二、三名生還者，同時有更多災民向他們求助。

特區救援隊指揮官于文陽：「有一個父親看見希望，他馬上來求我到他的家，他家就在隔壁，說他一對14及19歲的子女被困，他聽到有聲音。現場是約4層高建築，傾斜了。他說他兩名孩子在地牢，我們嘗試叫他們，當時他反應是，大家都聽不到有聲音，但他聽到。最後我們用生命探測器，用不同方法，最後探測不到有生命跡象。當時我覺得5分鐘前我才救出3人，這刻我卻要告訴一個父親，你的孩子沒希望了，那個時刻都頗傷感。」

政府連日來不停在網上更新救援隊動向，包括到埗第一日舉行升旗儀式，引來「做騷」的批評，救援隊強調升旗時未有任務委派給他們，沒阻礙救援行動。于文陽：「升旗儀式，正如消防局每天都升旗，但我們從來不會因升旗而延誤救人。我強調我們真的不是英雄，我們做的只是平常工作一部分。所以我們絕對不是「做騷」，也不是想做英雄，只不過是盡本分。」