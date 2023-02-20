元朗林李婉冰幼兒中心爆發急性腸胃炎　25人不適　2人入院

【有線新聞】元朗仁濟醫院林李婉冰幼稚園暨幼兒中心爆發急性腸胃炎，當中有2人要入院。

衞生防護中心已派員視察學校。自本月10日起幼兒中心先後有12名男童、12名女童及一名員工肚痛、嘔吐、腹瀉及發燒等，年齡2至31歲，有20人求醫，當中2人要入院，全部人情況穩定。