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元朗林李婉冰幼兒中心爆發急性腸胃炎　25人不適　2人入院

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】元朗仁濟醫院林李婉冰幼稚園暨幼兒中心爆發急性腸胃炎，當中有2人要入院。
衞生防護中心已派員視察學校。自本月10日起幼兒中心先後有12名男童、12名女童及一名員工肚痛、嘔吐、腹瀉及發燒等，年齡2至31歲，有20人求醫，當中2人要入院，全部人情況穩定。
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