塌手術燈｜醫管局完成檢查同品牌手術燈　共16支停用　涉及七醫院

【有線新聞】聯合醫院有手術燈掉下，醫管局說連接基座的6口螺絲都斷裂，已經完成檢查同一品牌手術燈，16支有問題要停用，涉及七間醫院，部分手術要改期。

手術燈掉下，支架壓在手術床上，電線還連接著天花。醫管局說手術燈重百多磅，有顯示屏等設備外掛，連接天花基座有6口螺絲全部斷裂。醫管局高級行政經理（工程）源柏樑：「我們見到有些（螺絲）鬆脫，鬆脫令到（螺絲）受壓，可能令到有些破損，造成今次手術燈掉下來。手術燈非常重要，不時因手術情況移動，它移動時螺絲應該是收緊，收緊才能受力。如果（螺絲）鬆脫令有些地方受壓，在這樣情況下就有機會斷裂。」

涉事手術燈用了8年，對上一次保養是去年12月。醫管局檢查了所有醫院同一品牌共50支不同型號手術燈，當中34支確認安全，其餘16支的螺絲可能有風險，包括八支同款手術燈已經暫停使用，醫管局要求承辦商盡快更換螺絲，公立醫院有關手術室亦要停用，涉及七間醫院，小量預約手術要改期，醫院正陸續通知受影響病人。

醫管局亦要求承辦商加密至每一至兩星期檢查一次手術燈，安全起見，已經安排檢查其他品牌的手術燈，預計未來數天內完成。

中大醫院因應聯合醫院事故，安排檢查同一品牌的手術燈，發現其中兩間手術室有潛在風險，已經即時停用作進一步檢查，暫時沒有病人受影響。