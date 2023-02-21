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六旬漢香港仔行山失蹤 救援人員尋獲遺體
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】一名68歲男子懷疑在香港仔行山失蹤，救援人員通宵搜救，尋獲他的遺體。
警員用帳篷蓋住遺體，死者家人到場協助調查。昨晚11時許，一名女子報案指她的父親昨日下午離開田灣住所，往香港仔水塘行山，之後失去聯絡。救援人員接報到水塘一帶搜索，凌晨2時許在香港仔上水塘尋獲該名男子，證實他已經死亡。
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