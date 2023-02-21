新一屆港區政協今早赴深圳開會　料談下月兩會注意事項

【有線新聞】兩會下月在北京舉行，新一屆港區全國政協委員到深圳出席會議。

部分委員早上7時半到灣仔金紫荊廣場集合，乘旅遊巴到深圳。會議預料將談及參與兩會時需注意的事項。

全國政協委員吳傑莊：「新舊委員接近200人去深圳，全國政協辦公廳有領導去深圳，聽聽開會前有甚麼注意，通報一下。今日事務性質多一點，全國政協委員新一屆，五年一屆，開會要注意的事都會今日說明，未必直接討論香港本地時事政治有關的事。」