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青衣漁船沉沒 四獲救、一失蹤 三內地船員涉非法入境被捕
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】青衣有漁船沉沒，四人獲救，一人失蹤。
消防船及水警輪到場搜救，飛行服務隊亦派直升機協助搜索。昨晚8時許，警方接報有一艘漁船在青衣以南對開海面入水下沉，救援人員到場救起一名本地及三名內地船員，送院治理。另有一名內地船員失蹤，救援人員正下海搜救。由於三名內地船員未能出示身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。
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