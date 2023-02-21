塌手術燈｜16間手術室停用　病人組織促審視檢查程序

【有線新聞】聯合醫院手術燈墮下事故，醫管局發現多間醫院共16支手術燈都有問題，有病人組織認為需要審視醫療設備檢查程序是否妥當。

社區組織協會幹事彭鴻昌：「前兩個月其實已經過一次年檢，這些維修保養為何當時沒發現（問題）？年檢上是否巡查時不夠仔細，沒有特別留意螺絲問題？要多頻密做一次檢查都要視乎使用情況及檢查時整個檢查程序如何，有沒有仔細拆開（儀器）內部去看螺絲、部件。未來事故調查報告也要分析年檢，檢查是否一年做一次或者需要縮短一些做一次。」

彭鴻昌又說16間手術室因事故停用，希望醫院盡快通知受影響病人何時可以做手術，或者安排去其他醫院，以免耽誤治療。