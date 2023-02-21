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土耳其哈塔伊省6.4級地震 多人死傷
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2023年02月21日
【有線新聞】土耳其南部哈塔伊省發生6.4級地震，內政部說至少3人死亡、逾600人受傷。
有大廈在地震中倒塌產生大量沙塵，民眾慌忙逃生。當局說哈塔伊省有多幢大廈倒塌或結構受損，部分居民未能及時逃生被困，大批救援人員出動協助搜救，傷者由多架救護車送院，不少民眾到街上暫避，有人情緒激動。地震發生於星期一晚8時左右，震央位於哈塔伊省德芙內區，震源深度16.7公里，之後再發生一次5.8級餘震，敘利亞、約旦等周邊國家都有震感。
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