返回
按輸入鍵開始搜尋

土耳其哈塔伊省6.4級地震　多人死傷

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
土耳其哈塔伊省6.4級地震　多人死傷
【有線新聞】土耳其南部哈塔伊省發生6.4級地震，內政部說至少3人死亡、逾600人受傷。
有大廈在地震中倒塌產生大量沙塵，民眾慌忙逃生。當局說哈塔伊省有多幢大廈倒塌或結構受損，部分居民未能及時逃生被困，大批救援人員出動協助搜救，傷者由多架救護車送院，不少民眾到街上暫避，有人情緒激動。地震發生於星期一晚8時左右，震央位於哈塔伊省德芙內區，震源深度16.7公里，之後再發生一次5.8級餘震，敘利亞、約旦等周邊國家都有震感。
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪　警兩周仍未行動　狗主哭訴：你俾返隻狗我
2023年02月13日
觀塘華峰園三歲女童墮樓　送院不治　單位疑無裝窗花
2023年02月19日