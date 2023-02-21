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電話卡實名制｜通迅辦：不掌握多少未登記　指周四後仍可補辦　籲勿冒名登記

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】電話儲值卡須於周四前完成實名登記，通訊辦說已有過千萬張卡完成登記，不掌握還有多少未登記，即使錯過限期亦可跟電訊商補辦手續。
不論是上台月費卡，抑或電話儲值卡，星期四前未登記使用者資料就不能再使用。通訊辦說目前進度理想，近1,200萬張儲值卡完成登記，但不掌握有多少未做。
通訊事務總監梁仲賢：「大家都理解有些卡市民買回家備用，亦有作短期用途，之後就不再用。有些提供額外數據流量補充上台月費卡，這些會否做實名登記便有待觀察。數字的意義不大，有很多連啟用都未做，如果計算在內會令大家有錯誤信息。」
梁仲賢說，已經跟電訊商協調，部分門市延長營業時間協助市民登記，郵局也會在登記限期前兩天遲些關門。即使錯過限期，仍有機會補辦登記。梁仲賢：「其實只要電話儲值卡仍然在有效期內，亦仍然有餘額，可以向電訊商要求補辦手續，補辦手續內容與現時一樣。已經與電訊商談好，即使不能用流動數據上網，用Wi-Fi上網都可以用（短訊）超連結做實名登記。」
近日網上有人聲稱可以用其他人姓名代為登記電話卡，通訊辦說，有機會觸犯盜竊罪或者虛假文書罪，提醒市民切勿以身試法。
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