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西環3歲菲籍男童墮樓 清醒送院診治
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】一名3歲男童在西環住所墮樓受傷。
菲律賓籍男童清醒，經初步治理，由家人陪同乘坐救護車到瑪麗醫院診治。男童與家人住在干諾道西一個板間房。上午8時許，母親帶同男童哥哥上學，其間男童被發現從一樓走廊的窗口墮地受傷，身旁有一支玩具槍。大廈保安報警，警方圍封一段路面調查。
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