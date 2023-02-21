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王毅會見匈牙利外長西雅爾多

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  • 2023年02月21日
王毅會見匈牙利外長西雅爾多
【有線新聞】中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅在匈牙利會見外長西雅爾多。
兩人在首都布達佩斯會面，王毅稱面對變亂交織的國際形勢，兩國應共同落實多邊主義，維護國際關係基本準則，反對單邊主義、霸權主義。王毅又提到烏克蘭局勢，強調中國將同匈牙利在內所有愛好和平的國家，一同為早日實現停火止戰和持久和平努力。
路透社報道，王毅指希望有政治方案為歐洲提供和平及可持續的框架，盡快結束與俄羅斯的敵對狀態，他之後還會轉往俄羅斯，是這次外訪行程的最後一站。
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