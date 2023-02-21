男學生認19年觀塘天橋持噴漆　判240小時服務令

【有線新聞】18歲男學生承認2019年持有兩罐噴漆，意圖供他人用作塗鴉，判240小時社會服務令。

被告承認管有物品意圖摧毀財產罪，控罪指他於2019年12月14日，在觀塘順利商場行人天橋保管兩罐噴漆，意圖交予其他人在商場塗鴉。裁判官考慮他年紀輕，認罪反映有悔意，判他240小時社會服務令，並接納辯方建議賠償3,000元。