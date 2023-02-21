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初選案｜區諾軒續作供　控方連日播放各區初選論壇片段

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪受審，認罪被告區諾軒繼續以控方證人身分作供。
控方連日播放各區初選論壇的片段，區諾軒說出席了大部分論壇，流程與他安排的一致。之後控方再播出初選記者會片段，區諾軒確認2020年3月26日舉行首次記者會，講述民主派奪取過半議席的願景及介紹各區爭取的目標議席數目，出席者包括戴耀廷及時任議員張超雄、莫乃光等。
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