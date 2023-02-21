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賄賂考官｜路試犯錯欲以500元利是換合格 26歲男子被廉署起訴
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2023年02月21日
【有線新聞】一名男子在駕駛考試中犯錯後，涉嫌以500元行賄運輸署考牌官，以圖獲得合格，被廉署起訴。
事發在去年11月，26歲被告到運輸署荃灣中心參加商用車輛中型貨車駕駛考試，但車輛撞上路邊。被告獲告知考試不合格後，涉嫌向考牌官提供一封500元現金利是，企圖換取對方給予合格。考牌官之後向運輸署報告事件，廉署接獲投訴，當場拘捕被告。
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