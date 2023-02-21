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港大發現抑制個別細胞蛋白酶 可降低新冠病毒及Omicron感染
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】港大醫學院研究團隊發現，抑制個別細胞蛋白酶可降低新冠病毒及Omicron變異病毒株感染。
研究發現細胞膜上多種蛋白酶加速新冠病毒入侵細胞，於使用對應的蛋白酶抑制劑後，新冠病毒在人體肺及腸細胞複製率分別減少96%及85%。在倉鼠身上實驗時，抑制劑顯著降低肺部病毒量，並減輕肺組織的損傷。研究成果已刊登在國際科學期刊，希望有助研發針對Omicron病毒的藥物。
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