港大發現抑制個別細胞蛋白酶　可降低新冠病毒及Omicron感染

【有線新聞】港大醫學院研究團隊發現，抑制個別細胞蛋白酶可降低新冠病毒及Omicron變異病毒株感染。

研究發現細胞膜上多種蛋白酶加速新冠病毒入侵細胞，於使用對應的蛋白酶抑制劑後，新冠病毒在人體肺及腸細胞複製率分別減少96%及85%。在倉鼠身上實驗時，抑制劑顯著降低肺部病毒量，並減輕肺組織的損傷。研究成果已刊登在國際科學期刊，希望有助研發針對Omicron病毒的藥物。