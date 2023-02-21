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公社科｜內地考察團師生獲安排辦理回鄉證　限中五、四或五月出發

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  • 2023年02月21日
【有線新聞】教育局為中五公社科即將往內地考察師生安排辦理回鄉證。
教育局說這次安排屬一次過，適用於四月或五月出發參與公社科內地考察的中五學生及隨團教師。有需要師生須先在中旅網上系統預約，再向學校提交個人資料和預約號碼，教育局收到學校提供的師生名單後，將安排時段辦證。中旅本周日起一連四個星期日開放指定辦證中心，辦理相關換領或申請回鄉證手續。
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