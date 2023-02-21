高才通｜內地孕婦疑經計劃來港產子　「小紅書」湧現申請攻略　一條龍教路攞住址證明

【有線新聞】政府早前推出高端人才通行證計劃（高才通），吸引世界各地高端人來港發展。有內地網民懷疑透過「高才通」來港預約產子，更附上申請攻略，直擊由準備文件、簽證申請以及住址證明的申請程序。

該來自杭州的網民在「小紅書」詳述經「高才通」計劃來港的經歷，上載一張疑似由香港入境處批發的入境簽證和進入許可通知書，通行證寫上「高端人才通行證計劃」，居留期為兩年，持證人可於2023年的8月8日前首次進入香港，並於逗留期多次前往香港。她透露只需四日就獲得簽證，更指「雖然沒有別人的四小時那麼快」。她表示只要一過關便會預約醫院，更希望找到同樣正預備來港產子的內地媽媽。

她抵港後到家計會申請轉介信到醫院預約分娩節省費用，因為根據醫管局資料顯示，非本地孕婦已確認預約的產科分娩服務，即三日（兩晚）普通病房分娩或有關分娩住院，收費為39,000元，而未經預約的非本地孕婦則需要90,000元。她又上載圖片到九龍塘傳統名校區視察，計劃其4歲大仔可以入讀名校幼稚園，指不介意「插班」，稱男孩子成長要慢一點。

「小紅書」湧現來港產子攻略 詳細解釋每個步驟

另外，「小紅書」亦湧現不少透過「高才通」來港產子的攻略，由準備文件、工作證明及到公立醫院預約產子等，每個步驟都有詳細介紹，其中有網民更介紹如何獲得預約產子所需的香港住址證明。該網民教路，住址證明需有三大重要元素，包括申請人姓名、有效地址以及三個月內的期限。該網民指，因大部分申請人均沒有香港住址，建議借用在香港朋友的住址，申請電話或上網服務，及後就會寄出含住址的帳單；另一方法是帶同香港身分證到民政署宣誓，從而獲得住址證明。

五年前因改造嬰兒基因引起爭議的內地科學家賀建奎，本月初獲香港批出「高才通」可以來港工作兩年。他2018年改造人類胚胎基因，培育出天生對愛滋病免疫的嬰兒，是全球首次，但被質疑實驗違反醫學倫理，最終因為非法行醫入獄三年。去年出獄後繼續研究罕見遺傳病的基因編輯，本月初他申請香港的高端人才通行證，等了一星期獲批。

立法會選委會界別江玉歡表示，需訂立標準審批個案，建議成立得獨立委員會，「如果我們讓一些專才進來，萬一他們真的不守法，有不守法的記錄或對社會構成危害或安全（問題），市民都會很擔心。」

「高才通」申請要求：

．在緊接申請前一年，全年收入達港幣 250 萬元或以上（或等值外幣）的人士（A類申請）；

．獲全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士（B類申請）；或

．在緊接申請前五年內，獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於三年的人士（C類申請）；這類申請受年度配額限制，且以先到先得的方式分配。此外，C類申請並不適用於在香港特區修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位的非本地學生。