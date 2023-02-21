拜登歷史性訪烏克蘭過程低調保密

【有線新聞】美國總統拜登歷史性訪問烏克蘭，罕有現身有遭受攻擊風險的地區。他這次出訪一直保密，用了二十小時才抵埗，亦沒乘坐空軍一號總統專機。不過白宮官員透露，在拜登出發前已知會俄羅斯，避免衝突激化。

俄烏戰事爆發近一年，美國總統拜登周一突然現身烏克蘭基輔，在總統澤連斯基陪同下，參觀了多個地方。

在戰火威脅下，拜登這次出訪一直保密，白宮官員透露，行程籌備了數個月，只有少數值得信賴官員參與。直至上周五傍晚，即出訪前3日才正式落實。拜登和數名隨行人員周日清晨出發，只有兩名記者同行，他們要宣誓保密，被沒收電話，直至拜登抵達基輔才可通報。

一行人低調啟程，沒有選擇總統專機空軍一號，而在安德魯斯基地搭乘較小型的C-32軍機。先到德國拉姆斯泰因基地加油，轉抵波蘭東南部熱舒夫，再乘車往靠近邊境城市普熱梅希爾。拜登其後搭10小時通宵火車，周一早上抵達基輔，整趟旅程歷時約20小時。華府一直否認出訪烏克蘭計劃，甚至在拜登進入烏克蘭境內時，仍謊稱他周一晚才啟程往歐洲。

據報華府曾考慮到訪烏克蘭其他地方，但拜登堅持首都具象徵意義，是唯一選擇。他身處基輔期間，美軍偵察機一直在波蘭上空徘徊監視。

當外界被蒙在鼓裡，作為烏克蘭敵人的俄羅斯，反而率先獲悉。陪同拜登出訪的國家安全顧問沙利文說，出發前數小時已知會克里姆林宮，避免衝突升級。又指各方專業配合下，行程風險可控。

拜登旋風式到訪基輔5小時後，坐火車折返波蘭過境後轉乘空軍一號專機，到首都華沙繼續訪問。