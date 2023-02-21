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香港故宮｜通關後訪客有增長　年初四達6,900人　內地客佔兩成

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  • 2023年02月21日
【有線新聞】香港故宮文化博物館館長吳志華說，通關後到訪博物館的非本地旅客有增長，佔參觀人數三成，而整體參觀人數亦陸續增加。
香港故宮文化博物館館長吳志華：「七成是本地旅客，兩成是來自內地觀眾，一成來自歐美或亞洲旅客。我們預計人數會不斷上升，接觸了很多旅行社正安排旅行團來故宮參觀。聖誕假左右，平日有3,000多人（到訪博物館），周末有約4,000人。此現象維持到過年後，人數又回升，有一日看到數字，例如初四，有約6,900人，重回開館初期人數。」
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