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易通行｜運輸署周五起再增34個諮詢站 港鐵站內佔25個
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】運輸署周五起增設34個諮詢站協助車主申請「易通行」。
繼增設兩個的士專屬服務站之後，運輸署再增設易通行諮詢站。其中25個位於港鐵站內朝九晚九開放，九個地區民政諮詢中心，包括大埔、沙田、屯門等亦會於星期一至五的朝九晚七協助車主申請易通行、開立戶口及設定繳費方式等。
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