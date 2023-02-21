廉署起訴連鎖大家樂前助理工程師　涉瞞利益衝突取得兩項工程

【有線新聞】廉署起訴一名連鎖快餐店前助理工程師，涉嫌隱瞞利益衝突以取得兩項工程，涉及費用約7萬元。

事發在2021年，53歲被告任職大家樂助理工程師，負責為母公司一個廠房更換保安更亭及空調系統維修工程，向承辦商索取報價。被告涉嫌隱瞞在一間工程公司的權益，意圖詐騙而誘使大家樂聘用相關公司負責兩項工程，被告獲准保釋，周四答辯。