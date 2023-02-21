海關截獲南韓郵包　内藏120萬未申報現金　兩外籍男被捕

【有線新聞】海關在一個南韓抵港郵包，發現折合120萬元未經申報現金，拘捕兩名外籍男子。

兩名疑犯48歲及51歲、持旅遊證件入境，檢獲港幣及台幣。海關上星期五用X光檢查一個報稱書本及衣服的郵包，發現多本雜誌夾附現金，三天後於大角咀拘捕兩人，懷疑他們利用廢棄工廈接收郵包，再到找換店兌換港幣，海關會循洗黑錢方向調查。