香港針卡、檢測及康復紀錄　獲納入「歐盟數碼新冠通行證機制」

【有線新聞】香港發出的針卡、檢測及康復紀錄獲納入「歐盟數碼新冠通行證機制」。

下月7日起，市民可以透過「智方便」或政府新冠紀錄系統下載適用於歐盟通行證的疫苗接種及檢測紀錄等。政府發言人提醒市民出境前先了解目的地最新防疫規定，歐盟通行證在27個成員國及約50個參與國家及地區互相認可通用。