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換智能身份證｜3月6日起延長四間登記處服務時間　予逾期市民預約換證

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】新智能身份證換領期限原定下月3日屆滿，入境處因應通關後，大量香港居民從外地回港換證，預約有困難，決定下月6日起延長4間人事登記處的服務時間，給未換證的市民預約。
換證限期原定還有一個多星期，入境處說因通關後多人回香港換證，令預約有困難，決定下月6日起，延長四間人事登記處的服務時間，星期一至六由早上8時至晚上10時，方便市民辦理手續，預計每星期能處理1萬8千宗申請。
首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞：「為確保這4間人事登記處日常人事登記服務不受影響，我們將會在延長服務時段，即星期一至五下午4時半後及星期六下午12時半後開放申請名額給仍未換證的市民預約，在這段延長開放的時間，市民仍須預約到辦事處辦理申請。」
新預約系統會於下月4日起運作，入境處說系統會將換新智能身份證的人分流，而4間人事登記處日間仍會處理一般人事登記服務，包括為年滿11及18歲的人換證。入境處又說舊款身份證仍然有效，提醒海外香港居民毋須急於回港換證，如果回港逗留不足30日不換新身份證亦不會犯法。
星期四起，市民在換證中心辦理手續後，領證就會分配到6間指定的人事登記處。
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