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有餐廳引綠色廚房計劃　冀減廢及減碳、達至可持續發展

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
有餐廳引綠色廚房計劃　冀減廢及減碳、達至可持續發展
【有線新聞】有餐廳引入綠色廚房計劃，期望做到減廢及減碳。
參與計劃的美心集團說，轄下的10間餐廳安裝了節水節能的洗碗碟機，廚房亦加裝變頻抽風系統，會按需要調節抽風量、減少用電量。協助租戶推動綠色營運的太古地產期望計劃可減少餐廳的碳排放，從而達至可持續發展。
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