有餐廳引綠色廚房計劃　冀減廢及減碳、達至可持續發展

【有線新聞】有餐廳引入綠色廚房計劃，期望做到減廢及減碳。

參與計劃的美心集團說，轄下的10間餐廳安裝了節水節能的洗碗碟機，廚房亦加裝變頻抽風系統，會按需要調節抽風量、減少用電量。協助租戶推動綠色營運的太古地產期望計劃可減少餐廳的碳排放，從而達至可持續發展。