i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
18名傀儡保險代理涉騙5,000萬元 廉署控串謀詐驗、洗黑錢等20項罪名
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】廉署早前落案起訴18人涉嫌參與傀儡保險代理，其中一名被告被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬。
案發在2016年2月至2020年11月，18名被告分別任職富衛保險及永明金融，訛稱經手處理近480份保單，以獲得兩間保險公司發放佣金。他們被控共20項罪名，包括串謀詐騙及洗黑錢，各被告毋須答辯，獲准保釋，案件押後至下月14日轉介區域法院處理
港聞
新聞資訊
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
美國國會代表團訪台晤蔡英文
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜女子不滿用餐時限鬧侍應：抵你一世淨係攞最低工資 餐廳fb反擊獲網民激讚
生活
有線生活
2023年02月14日
大帽山路旁遺個人財物 行山人士報警 18歲青年墮坡獲救送院
港聞
新聞資訊
2023年02月18日
上環城巴撞七人車後疑不顧而去 四人輕傷送院
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
日本擴大人才簽證制度
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月17日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日