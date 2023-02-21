18名傀儡保險代理涉騙5,000萬元　廉署控串謀詐驗、洗黑錢等20項罪名

【有線新聞】廉署早前落案起訴18人涉嫌參與傀儡保險代理，其中一名被告被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬。

案發在2016年2月至2020年11月，18名被告分別任職富衛保險及永明金融，訛稱經手處理近480份保單，以獲得兩間保險公司發放佣金。他們被控共20項罪名，包括串謀詐騙及洗黑錢，各被告毋須答辯，獲准保釋，案件押後至下月14日轉介區域法院處理