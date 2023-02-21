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活力午餐｜食環收初步書面報告　將續每日巡查確保符合衛生標準

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】食環署再約見學校飯盒供應商「活力午餐」。
食環署指已收到「活力午餐」的初步書面報告，而在會面亦得悉他們已增加人手及落實一系列保障食物質素的措施，署方最近兩日巡查過廠房，沒有發現問題，未來幾日會繼續每日巡查，確保符合牌照條件及衛生標準，以及是否認真執行改善措施。
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