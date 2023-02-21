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高才通｜江玉歡倡訂嚴重犯罪標準　或設獨立委員會審批特別個案

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  • 2023年02月21日
【有線新聞】「高才通」至今有過萬宗申請，其中約7,700宗獲批，立法會議員江玉歡認為，政府應該要求這些申請者補回申報「無嚴重犯罪記錄」。
選委會界別江玉歡：「甚麼是嚴重、不嚴重（罪行），這個一定要訂立標準。如果要審批個案，一些特別的個案，我覺得要有獨立委員會。雖然我們很渴求人才，但對我們社會的安全，對其他市民的安全，我們亦應該同樣要重視，如果我們讓一些專才進來，萬一他們真的不守法，有不守法的記錄或對社會構成危害或安全（問題），市民都會很擔心。」
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